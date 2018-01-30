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Pioli a confronto con la squadra, anche la dirigenza presente al centro sportivo

Alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di pausa concesso in seguito alla rovinosa sconfitta subita contro l'Hellas Verona, la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo. La squadra, prima de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 17:53
Pioli a confronto con la squadra, anche la dirigenza presente al centro sportivo -
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Alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di pausa concesso in seguito alla rovinosa sconfitta subita contro l'Hellas Verona, la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo. La squadra, prima dell'inizio della seduta di allenamento, ha avuto modo di confrontarsi con l'allenatore sui motivi della disfatta casalinga, al fine di invertire la rotta in vista dei prossimi impegni di campionato. Ai "campini" sono inoltre presenti Giancarlo Antognoni, Carlos Freitas, Vincenzo Vergine, Sandro Mencucci e Gianluca Comotto.

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