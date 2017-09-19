Pioli: "Berna? Non ho rimpianti. Dobbiamo fare arrivare meno palloni agli attaccanti bianconeri. Della Valle? Li sento sempre. Dicono..."

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa"La Fiorentina sta crescendo. Possiamo e dobbiamo migliorare in tutte le occasioni. Adesso sono arrivati i risultati e delle buone prove, a...

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa

"La Fiorentina sta crescendo. Possiamo e dobbiamo migliorare in tutte le occasioni. Adesso sono arrivati i risultati e delle buone prove, abbiamo lavorato su molte situazioni e su quelle vogliamo insistere".

Su una possibile rivincita contro i bianconeri: "Il passato è passato, il presente parla di una squadra che sta migliorando, dobbiamo giocare con positività contro un avversario molto forte".

Dybala pericolo principale?: "Senza dubbio, è il giocatore più in forma della Juventus. Ha eccezionali qualità, ma sarebbe un errore concentrarsi su un singolo, la Juventus ha tante soluzioni a disposizione. Dobbiamo fare arrivare meno palloni giocabili agli attaccanti bianconeri. Dobbiamo stare molto attenti".

Bernardeschi?: "Non ho rimpianti, la situazione era chiara quando sono arrivato. È un giocatore di qualità, ma gli uomini che ho a disposizione sono altrettanto forti".

Sulla gara: "Sarà decisiva la squadra, dovrà lavorare bene in entrambe le fasi di gioco. Ci sarà da soffrire, siamo pronti"

Sui giovani: "L'incoscienza dei giovani può essere un'arma in più. Giocheremo per dare il massimo. Rispettiamo la Juventus ma siamo consapevoli di poter fare un'ottima gara".

Su Thereau: "Lo conoscevo molto bene e conosce il campionato italiano. Ci dà la possibilità di avere diverse soluzioni in attacco. Non penso sia stato il suo arrivo a determinare le due vittorie. Ha dato una grande mano, ma il merito è del miglioramento della squadra".

Ancora su Bernardeschi: "Lo avevo chiamato dopo il mio arrivo, ma era solo un saluto iniziale. Poi il telefono non ha più squillato".

Sulla gara di domani: "Dobbiamo scendere in campo con personalità, per giocare bene contro le grandi squadre dobbiamo gestire bene il pallone. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, la Juventus spinge sempre fin da subito, dobbiamo farci trovare preparati".

Sulla difesa della Juventus: "In casa ha giocato due partite ed entrambe le ha vinte senza subire gol. Ha pochissimi punti deboli, sono una squadra modello. Si sacrificano tutti"

Su Simeone: "Sta partecipando molto alla manovra, dobbiamo trovare i tempi migliori per servirlo. Possiamo e dobbiamo migliorare".

Sulle parole di Diego Della Valle: "Sento la proprietà tutte le settimana. I Della Valle sono sereni, li sento vicini e sono vogliosi di iniziare un nuovo percorso. Vogliamo crescere insieme e creare un ambiente sereno. Una squadra così giovane può crescere in un ambiente sereno".

Sulla formazione: "Allegri ha detto che non giocherà Buffon. Io dico che giocherà Sportiello".

Su Saponara: "Sta bene, sarà convocato. Sono felice per il suo recupero, ancora non è ai livelli dei compagni per ritmo ed intensità, gradualmente tornerà in forma".

Sulla voglia di sacrificio: "Quando la squadra sa che deve dare il massimo in campo, sono sicuro che lo farà. La gara con la Juventus è una partita importante, sicuramente daremo più del nostro meglio. Prestazioni normali non ti permettono di fare risultato contro la Juventus"

Ancora sulla gara con la Juventus: "I ragazzi sanno benissimo quanto conta questa sfida per i tifosi violi, perché vivono la città, conoscono il valore di questa gara. Siamo motivati, su questo non ci sono dubbi".