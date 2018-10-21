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Pioli accusa l'errore evitabile: "Ma l'anno scorso perdevamo partite così. Simeone e Pjaca..."

In sala stampa ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole più importanti.Nel secondo tempo abbiamo dato il nostro massimo per portare a casa i tre punti , poi abbiamo commesso un errore grave. Pja...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 20:42
Pioli accusa l'errore evitabile: "Ma l'anno scorso perdevamo partite così. Simeone e Pjaca..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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In sala stampa ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole più importanti.

Nel secondo tempo abbiamo dato il nostro massimo per portare a casa i tre punti , poi abbiamo commesso un errore grave. Pjaca e Simeone? Possono fare di più, lo sanno anche loro. Devono lavorare e credere nelle loro possibilità come lo faccio io. Pareggio giusto? A volte tra vinceee e perdere il confine è sottile. Il nostro errore è stato lasciarli segnare in una situazione che non dovevamo subire. Ma mesi fa partite del genere soesso le abbiamo perse.

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