Labaro Viola

Pioli a Sky: “Se guarderò Fiorentina-Lazio? No, sarò in aereo”

Il neo tecnico del Milan e doppio ex di Fiorentina-Lazio, Stefano Pioli, è così intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma:“Se guarderò Fiorentina-Lazio? Non credo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 21:20
Pioli a Sky: “Se guarderò Fiorentina-Lazio? No, sarò in aereo” -
News
Pioli
Condividi

Il neo tecnico del Milan e doppio ex di Fiorentina-Lazio, Stefano Pioli, è così intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma:

“Se guarderò Fiorentina-Lazio? Non credo perché sarò in aereo”.

Verità oppure un secco disinteresse?

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok