Pioli a Sky: “Se guarderò Fiorentina-Lazio? No, sarò in aereo”
Il neo tecnico del Milan e doppio ex di Fiorentina-Lazio, Stefano Pioli, è così intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma:“Se guarderò Fiorentina-Lazio? Non credo...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 21:20
Il neo tecnico del Milan e doppio ex di Fiorentina-Lazio, Stefano Pioli, è così intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma:
“Se guarderò Fiorentina-Lazio? Non credo perché sarò in aereo”.
Verità oppure un secco disinteresse?