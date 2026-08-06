Pinamonti in uscita dal Sassuolo. Gazzetta: “Grosso non l’ha dimenticato, pista Fiorentina da non scartare”

Pinamonti ha deciso di non prolungare il contratto con il Sassuolo

Pinamonti va in scadenza nel 2027, ha deciso di non prolungare il contratto e quindi questa finestra estiva è quella giusta per finire altrove. Il Sassuolo lo valuta una cifra che va verso i 15 milioni, ma se ne venisse offerta una superiore ai 10 la trattativa potrebbe decollare. La Lazio ha mostrato interesse. Fabio Grosso non lo ha certo dimenticato e la pista che porta a Firenze non può essere scartata del tutto anche se le evoluzioni di mercato dei viola non sembrano spianare l'operazione.

Dall'Inghilterra spunta pure l'interesse dell'Hull City. Il mese di agosto sarà comunque decisivo per le sorti dell'attaccante che vive tutto con estrema tranquillità: «Fa piacere essere accostato a squadre importanti. Però non do importanza alle voci che circolano: mi concentro solo sul Sassuolo, ad allenarmi e a crescere di condizione. Poi vedremo cosa succederà in questo mese». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.