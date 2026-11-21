Pilar Fogliati: "Tifo Roma, ma metà del mio cuore è viola. Sostengo il progetto, mettiamola così"

L'attrice, fidanzata con il direttore sportivo viola Fabio Paratici, si racconta al Corriere della Sera

Pilar Fogliati, attrice e compagna di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha raccontato al Corriere della Sera alcuni aspetti della propria relazione con il dirigente, parlando anche del legame sempre più stretto con il mondo viola.

"Lei è fidanzata con Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, ex Juventus e Tottenham. Due mondi che si incontrano".

«Grazie a Fabio ho imparato prima di tutto ad amare Piacenza, la sua città. Adesso io, romana, cucino i piatti tipici piacentini e sto diventando molto brava. In più, mi sono avvicinata al calcio scoprendo tra l’altro che anche la carriera del calciatore è avvolta nella precarietà. Come ci siamo conosciuti? Me lo chiedono tutti. Niente di romantico, stavolta: una cena a Milano. Banale, eh?».



"Tifosa?"

«Della Roma. Ma metà del mio cuore è inevitabilmente viola. Sostengo il progetto, mettiamola così».