Piccoli: “Ranieri è sfortunato sul rigore, non vede arrivare la palla. Dobbiamo lavorare forte adesso”

L’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita tra Fiorentina e Genoa in cui ha segnato, queste le sue parole:

“Sicuramente è un periodo in cui siamo sfortunati. Anche sul rigore che abbiamo preso i difensori non vedono arrivare il pallone. Ranieri non vede il pallone e gli rimbalza sulla mano. Dobbiamo lavorare in queste sue settimane per tornare ad essere la Fiorentina. Era una partita tosta, sapevamo che era un ambiente difficile. Delle volte non sentivo nemmeno il fischio dell’arbitro. Sul 2-2 Leali fa una grande parata su di me, siamo sfortunati abbiamo preso un goal rocambolesco. Non ho guardato se mi ha chiamato Gattuso, io voglio fare bene con la Fiorentina. Se mi chiama l’Italia sono contento ma prima di tutto la Fiorentina, poi se faccio bene qui mi meriterò la nazionale.”