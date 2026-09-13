Piccoli furioso dopo la sostituzione: fuori al 58' di Napoli-Bologna e borracce sbattute in panchina

L'attaccante non ha preso bene il cambio ordinato da Tedesco. E' uscito dal campo, per accomodarsi in panchina, decisamente nervoso.

Al 58’ di Napoli-Bologna, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli è stato sostituito dal tecnico rossoblù Domenico Tedesco. Al suo posto è entrato Odgaard.

Una sostituzione che Piccoli non ha affatto digerito. L’attaccante è uscito dal campo visibilmente infuriato, sfogando la propria rabbia in panchina e arrivando a sbattere borracce e altri oggetti. Un gesto che testimonia tutta la frustrazione del giocatore per la decisione dell’allenatore.