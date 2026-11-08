Piccoli floppa anche a Bologna e Palladino lo attacca: “Non è entrato con il piglio giusto”
A Novembre Piccoli ha segnato un solo gol
A cura di Andrea Pagni
08 novembre 2026 11:53
Non decolla l’avventura di Roberto Piccoli a Bologna che a Novembre ha segnato solo un gol in campionato complice anche l’infortunio che lo ha tenuto fuori qualche giornata.
L’ex calciatore della Fiorentina inoltre ha perso il posto a favore di Jens Odgaard che in questi anni però era sempre stato schierato trequartista. Palladino ieri inoltre ha espresso parole un po’ dure nei confronti di Piccoli: Piccoli, invece, sarebbe dovuto entrare con un piglio diverso: doveva aiutare la squadra, ma si è fatto prendere dall'agonismo della gara".
Insomma non si è messa bene l’avventura di Piccoli a Bologna, sarebbe il secondo flop consecutivo dopo quello visto a firenz