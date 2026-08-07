Piccoli e il valzer degli attaccanti: Bologna alla finestra e Pellegrino sullo sfondo

La girandola degli attaccanti: Piccoli può partire per circa 20 milioni, con i viola pronti a muoversi per un nuovo attaccante

Inizia il grande valzer degli attaccanti della Serie A. Tra i giocatori coinvolti in questo gioco d'incastri c'è Roberto Piccoli, arrivato alla Fiorentina la scorsa estate dal Cagliari per 25 milioni di euro più bonus.



Dopo la conferma della volontà di trattenere Moise Kean, le attenzioni si sono spostate proprio sull'attaccante classe 2001. Sul suo futuro sono diverse le piste emerse: è infatti noto l'interesse della Lazio e del Genoa, con entrambi i club che valutano un'operazione in prestito con diritto di riscatto. La formula però non convince Fiorentina, che vorrebbe cedere Piccoli a titolo definitivo.

Nelle ultime ore si sarebbe aperta anche la pista Bologna. Il club rossoblù ha manifestato interesse per l'attaccante viola, che potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Resta però da valutare la situazione legata al reparto offensivo, con il possibile addio di Dallinga: l'attaccante olandese, arrivato dal Tolosa nell'estate 2024, non avrebbe pienamente convinto la dirigenza felsinea, alla ricerca di un nuovo profilo per l'attacco.

È spuntata quindi anche l'ipotesi Dallinga-Genoa. L'olandese ha estimatori anche all'estero, ma il Grifone segue con attenzione la sua situazione e potrebbe rappresentare una delle alternative per il futuro dell'attaccante.

La Fiorentina, nel frattempo, si guarda intorno per trovare un possibile sostituto. Il club viola avrebbe messo nel mirino Mateo Pellegrino, attaccante del Parma reduce da una stagione positiva con 9 reti in Serie A. Sull'argentino classe 2001 c'è anche l'interesse della Juventus, una pista che però sembra essersi raffreddata, favorendo l'inserimento di una Fiorentina maggiormente intenzionata a portare avanti l'affondo.



Il Parma, intanto, si muove per non farsi trovare impreparato. Dopo l'arrivo di El Bilal Tourè dall'Atalanta, il club crociato avrebbe già individuato un nuovo rinforzo per il reparto offensivo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Parma ha bloccato David Romero. L'attaccante argentino ha già salutato il Tigre ed è pronto a iniziare la sua prima esperienza in Serie A.



Uno scenario che, in caso di partenza di Piccoli, potrebbe spingere la Fiorentina a tornare con decisione sul centravanti del Parma nelle prossime settimane