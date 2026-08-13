Piccoli arriva a Casteldebole: ora le visite mediche poi sarà del Bologna. Le immagini di Sky

In giornata l’ufficialità di Piccoli al Bologna

Roberto Piccoli ha lasciato la Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Bologna per 18 milioni. Il calciatore come mostrato da Sky Sport ha raggiunto Casteldebole per svolgere le visite mediche, dopo di che sarà un calciatore del Bologna. Si conclude dopo un anno la sua avventura alla Fiorentina