Piccoli al Bologna, la Fiorentina ha il 10% sul prezzo di una eventuale futura rivendita
Prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro: i viola manterranno anche il 10% sulla futura cessione dell’attaccante.
Roberto Piccoli è ormai un nuovo giocatore del Bologna. L’operazione con la Fiorentina è stata definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, con i rossoblù che si assicurano così il centravanti a titolo definitivo al verificarsi delle condizioni previste dall’accordo.
Per la Fiorentina, però, l’operazione non si esaurirà con il trasferimento del giocatore. Il club viola ha infatti mantenuto una percentuale del 10% sulla futura rivendita di Piccoli. Una clausola che permetterà alla società di Firenze di incassare una parte dell’eventuale plusvalenza realizzata dal Bologna qualora, in futuro, l’attaccante dovesse essere ceduto a un altro club.