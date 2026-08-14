Piccoli: "A Firenze stagione complicata, ma sono cresciuto molto. Ora voglio fare meglio"

Le prime parole di Roberto Piccoli da nuovo giocatore rossoblù

Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna: “Mi sento abbastanza bene, ho fatto un bel ritiro e giocato tre partite, di cui una col Real Madrid. Sono andato abbastanza bene, mi sento bene fisicamente e ora non vedo l'ora di iniziare col Bologna”.

Sull'esperienza in Viola: "La scorsa stagione è stata complicata, ma mi ha aiutato a crescere sotto tanti punti di vista. Ho segnato 9 reti, ma è stata una stagione veramente complicata. Quest'anno voglio aumentare il mio bottino e fare una bellissima esperienza".

"Ogni mia esperienza è stata un'esperienza a livello umano e sportivo. Son cresciuto tanto e a 25 anni oggi mi sento nel pieno della maturità per fare ancor meglio. Bologna è una delle mie prede preferite. Ho segnato quasi ogni partita spesso al Dall'Ara, Sarà di buon auspicio, perché adesso dovrò segnare per il Bologna"



