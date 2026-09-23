Piccinetti su Ndour: "Nelle prime partite era inguardabile, col Napoli invece ha fatto giocate importanti"

Il commento di Claudio Piccinetti su Cher Ndour

L’ex Viola, Claudio Piccinetti, ha commentato la prestazione di Cher Ndour, soffermandosi in particolare sulla prova offerta dal centrocampista viola contro il Napoli.



Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Piccinetti ha analizzato la prestazione di Ndour, sottolineando la crescita mostrata nella ripresa: "Il secondo tempo di Ndour contro il Napoli, pur con uno stile che può apparire poco elegante dal punto di vista sportivo, con le spalle alte e bloccate, è stato rimarchevole".

L’ex tecnico della Primavera ha poi evidenziato l’utilità del centrocampista all’interno della squadra: "È un giocatore di rendimento. Per costruire una casa servono anche il muratore e il manovale, non soltanto gli ingegneri".

Piccinetti ha inoltre ricordato alcune delle progressioni palla al piede mostrate da Ndour: "Ho visto diverse ripartenze di trenta-quaranta metri e alcune giocate importanti. Nelle prime giornate, invece, era inguardabile, così come del resto tutta la squadra".