Piccinetti: "Mi aspettavo una smentita sulle voci di Paratici, sarebbe clamoroso. Ma Kean dov'è?"

Piccinetti commenta le voci su Paratici alla Roma e poi punge Kean.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Piccinetti ha commentato diversi temi legati alla Fiorentina, a partire dalle voci su Fabio Paratici.

“Sulla vicenda Paratici-Roma mi sarei aspettato una presa di posizione da parte della Fiorentina, anche se nel calcio circolano ogni giorno tante indiscrezioni. Nel tempo ne abbiamo viste di tutti i colori, tra dirigenti e giocatori che sembravano destinati a un club e poi hanno preso altre strade. Queste voci mi danno fastidio: se davvero dovesse andare via sarebbe un colpo di scena enorme e, personalmente, mi dispiacerebbe perché sono curioso di vedere cosa riuscirà a costruire. In Italia ci sono diversi direttori sportivi validi, ma quelli di altissimo livello sono pochi e Paratici rientra sicuramente tra questi. Lo dimostrano il suo percorso e i risultati ottenuti. Va però detto che il compito che lo aspetta è tutt’altro che semplice: costruire una squadra competitiva in tempi brevi non sarà facile. Tutti speriamo in una grande stagione il prossimo anno, ma per la situazione attuale è complicato pensarlo”.

Infine, una stoccata su Moise Kean:

“Ma qualcuno sa dov’è? Non si vede nemmeno in tribuna durante le partite. Onestamente, è una situazione che lascia parecchi dubbi”.