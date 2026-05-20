Piccinetti: "La Fiorentina può fare a meno di Kean. Vanoli? Paratici non deve farsi influenzare dalla piazza"

Piccinetti analizza il futuro della Fiorentina

Intervenuto a Lady Radio, Claudio Piccinetti ha commentato il successo della Fiorentina a Torino, sottolineando il lavoro di Paolo Vanoli.

“La vittoria è stata meritata”, ha spiegato Piccinetti. “Vanoli ha preparato bene la partita, giocando a specchio e limitando le fonti di gioco della Juventus. Gli esterni non sono mai stati lasciati soli nei duelli contro Conceição e Yıldız, grazie a raddoppi e coperture costanti”.

L’ex viola ha poi invitato a una riflessione più ampia sulla stagione: “Abbiamo criticato tanto Vanoli, ma adesso bisogna riconoscergli i meriti. La domanda vera è: qual è la Fiorentina reale? Quella incostante o quella vista con Bologna, Como e Juventus? Se certi giocatori hanno fatto quelle prestazioni, significa che ne sono capaci”.

Spazio poi al tema Moise Kean: “Questo campionato ha dimostrato che si può fare a meno di tutti, anche di lui. La Fiorentina ha vinto e si è salvata senza Kean, quindi se arrivasse un’offerta adeguata potrebbe anche essere ceduto. Probabilmente certe tensioni non erano solo tecniche, ma c’era altro all’interno dello spogliatoio”.

Infine, un passaggio sul futuro: “La piazza è divisa su Vanoli, ma chi decide è Fabio Paratici. Non deve farsi condizionare dai tifosi: deve scegliere ciò che ritiene giusto e poi difendere la propria decisione”.