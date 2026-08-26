Piccinetti: "Kean è un baco da togliere, prima se ne va meglio è. Fagioli non esiste in questa squadra"

Piccinetti senza freni su Kean e Fagioli

L'ex allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio: “Mi volete dire che la società non sapeva che Kean volesse andare via? Che hanno preso Pellegrino pensando di tenerli entrambi? Uno che non si presenta all'allenamento non è un professionista ed è bene che se ne vada, ha preso in giro tutti facendo il bravo bambino e poi si comporta così. Prima se ne va e meglio è, un elemento così va tolto dallo spogliatoio. Kean è un baco da togliere”.

"Fa bene la Fiorentina a imporsi. O il Como fa l'offerta giusta, altrimenti Kean resta e va in tribuna. Non comanda lui, deve capirlo. Anche la questione del sostituto mi fa pensare: non sapevi che Kean se ne sarebbe andato? Non ti sei preparato in anticipo? Mi sembra assurdo"

Su Fagioli: "C'era gente che camminava a Roma, Fagioli su tutti: la gente è pazza di lui, per me invece non ha motivo di esistere nel mio concetto di squadra".