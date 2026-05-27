Piccinetti: "Grosso uno dei migliori allenatori emergenti. Paratici lo conosce, sa che può gestire Firenze"

Piccinetti non ha dubbi e si fida della scelta presa da Paratici

L’ex della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato ai microfoni di Lady Radio soffermandosi sulla scelta di Fabio Grosso per la panchina viola: “Paratici conosce già Grosso dai tempi della Juventus e questo può aver inciso nella decisione. La società ha puntato su uno degli allenatori emergenti più interessanti e credo sia giusto avere fiducia nel lavoro del direttore sportivo. C’era bisogno di iniziare un nuovo percorso e questa scelta va proprio in quella direzione. Inoltre il Sassuolo, nelle ultime stagioni, ha mostrato un buon calcio ottenendo risultati importanti”.

Piccinetti ha poi aggiunto: “Mi auguro che Grosso possa lavorare con serenità e che gli venga concesso il tempo necessario. Finora ha allenato in ambienti meno pesanti dal punto di vista della pressione, ma chi vuole crescere come tecnico deve anche imparare a gestire piazze esigenti come Firenze. Se Paratici ha deciso di affidarsi a lui, evidentemente è convinto che abbia le qualità per reggere certe responsabilità. Naturalmente sarà fondamentale mettergli a disposizione una squadra costruita secondo le sue caratteristiche”.