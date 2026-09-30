Piccinetti esalta Atta: "È fortissimo, quando recupererà la condizione farà la differenza"

Il commento di Claudio Piccinetti durante la sosta per le Nazionali

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili viola, Claudio Piccinetti, è intervenuto a Lady Radio: "Le pause fanno bene a tutti, ti danno modo di recuperare giocatori con eventuali problemi. Per la Fiorentina c'è la doppia faccia della medaglia: da una parte la squadra era in fiducia, dall'altra Vanoli aveva bisogno di lavorare con un po' più di calma".

"Il Fagioli visto in Nazionali potremmo vederlo anche nella Fiorentina, ma ci sono delle variabili: per avere il centrocampo dei sogni, quello che comprende anche Oulai e Atta, bisogna che ci sia equilibrio e che l'ex Udinese recuperi la migliore condizione".

“Per fare il 4-3-3 ci vogliono dei centrocampisti solidi, secondo me invece la Fiorentina ha tanti calciatori che puntano la porta e quindi forse il 4-2-3-1 è la veste migliore. Ad ogni modo torno su Atta: si vede che non sta bene, ma se recupera la condizione Vanoli si ritroverà un calciatore fortissimo, che farà la differenza".

Conclude: “Quando hai calciatori forti puoi provare soluzioni diverse, però Mastantuono e Njie sono nati per giocare rispettivamente a destra e a sinistra. L'argentino è un esterno atipico, sicuramente più da 4-2-3-1 che da 4-3-3, ma la cosa bella è che finalmente la Fiorentina ha tante soluzioni anche per cambiare pelle a partita in corso. Oggi sono tutti titolari, tutti sono utili".