Piccinetti difende Vanoli: "E' il meno colpevole. Di certe prestazioni si sarà vergognato anche lui"

L’ex calciatore e tecnico ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà vissute dalla squadra in stagione

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Claudio Piccinetti ha espresso un giudizio molto critico sull’annata della Fiorentina, parlando anche del lavoro svolto da Paolo Vanoli.

“Paratici è un dirigente di alto livello, quindi è normale che venga accostato ad altri club”, ha spiegato Piccinetti. “Non condivido però l’idea di chi sostiene che l’allenatore incida poco. Il tecnico è la guida del gruppo e deve impedire situazioni come quelle viste quest’anno, con uno spogliatoio diviso e giocatori troppo liberi di fare ciò che volevano. In un contesto del genere diventa inevitabile non ottenere risultati”.

Hha poi commentato con ironia chi ha definito la salvezza un’impresa: “Meglio che non dica cosa penso. Dopo certe prove davvero imbarazzanti, sentire determinati discorsi lascia senza parole”.

Piccinetti ha anche parlato del clima creatosi attorno alla squadra: “Se il presidente elogia una salvezza ottenuta in questo modo, è normale che i giocatori si sentano soddisfatti senza cercare di alzare il livello”.

Infine, una difesa nei confronti di Vanoli: “Per me è tra i meno responsabili della situazione. Credo che in alcune occasioni si sia vergognato anche lui di certe prestazioni, pur senza poterlo dire pubblicamente. Va ricordato che ha preso una squadra in grande difficoltà e l’ha portata alla salvezza praticamente senza poter contare davvero su Kean e con diversi giocatori che hanno reso molto meno del previsto, a partire da Gudmundsson”.