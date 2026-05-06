Piccinetti attacca: "Una delle stagioni peggiori della storia. Fatico a trovare giocatori da cui ripartire"

Piccinetti ai microfoni di Lady Radio critica fortemente la prestazione di Lunedì e si mostra dubbioso sulla prossima stagione

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Piccinetti ha analizzato senza mezzi termini il momento della Fiorentina.

“La partita di Roma ha fatto riflettere tutti. Non c’è stato gioco, né motivazione, né atteggiamento. Più del risultato, è stata la prestazione a preoccupare: contro una squadra più forte non si è visto nemmeno il tentativo di reagire. Ormai la Fiorentina guarda solo ai risultati di Lecce e Cremonese, e chi ha responsabilità dovrebbe iniziare a preoccuparsi. In questa stagione si sono viste troppe cose negative e pochissimi segnali positivi: l’analisi non può fermarsi al semplice raggiungimento dell’obiettivo”.

Poi un giudizio molto critico sui singoli e sulla difesa:

“Qualcosa di buono ci sarebbe anche, ma non è quasi mai venuto fuori. La difesa è stata imbarazzante: Ranieri spesso fuori posizione, Pongracic in difficoltà nell’uno contro uno, Comuzzo che quando entra sbaglia postura e marcature. Oggi faccio fatica a individuare giocatori su cui costruire il futuro”.

Sul tema allenatore e progetto:

“Tutto dipenderà dalle ambizioni della società. Se si vuole alzare il livello, bisogna cambiare guida tecnica e scegliere un profilo di fiducia, mettendolo nelle condizioni di lavorare anche sul mercato. Questa è una delle peggiori stagioni della storia della Fiorentina”.