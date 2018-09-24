PICCHI: "Fiorentina? Squadra soprendente con un allenatore prudente"

Il giornalista Sandro Picchi nel suo editoriale di oggi per Il Corriere fiorentino descrive così l'attuale situazione della squadra di Pioli .

"Fino a oggi e in attesa di domani sera, la Fiorentina può essere definita una squadra sorprendente e incoraggiante. Altri due aggettivi? Giovane e multinazionale. L'età media è la più bassa del campionato, gli stranieri nella partita con la Spal erano diciotto, tra campo e panchina, di dodici nazionalità, compresi i cinque italiani."