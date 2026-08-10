Piccari a TMW Radio: "Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso, si gioca tanto"

Marco Piccari ha commentato la pressione che Fabio Grosso dovrà affrontare nella prossima stagione e l’impatto che il tecnico potrà avere sulla squadra.

Il direttore Marco Piccari ha analizzato la situazione della Fiorentina, sottolineando come, ai nastri di partenza, l’incognita più grande sia rappresentata da Fabio Grosso. Queste le sue parole a TMW Radio Sport:

"È una squadra anche con i piedi buoni. Però io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni e responsabilità. È giusto anche che sia così. È una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà. E se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step. Perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato. Contento per Grosso, ma si gioca tanto. Cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti. Però ai nastri di partenza io ho questo dubbio".