Piatek si è tagliato al tallone con la Polonia. Adesso è a rischio per la partita contro la Juventus?
Una brutta notizia per la Fiorentina arriva dalla Polonia dove Piatek si è fatto male con la sua nazionale, si teme stop di 2/3 settimane
Piatek a rischio per la semifinale di Coppa Italia che si giocherà a Torino contro la Juventus il 20 Aprile? Secondo quanto riportano dalla Polonia, l'attaccante della Fiorentina rischia uno stop di almeno due o tre settimane a causa di un infortunio patito con la sua Nazionale nell'amichevole disputata ieri sera, per cui ha dovuto mettere 7 punti di sutura al tallone d'Achille. Le sue condizioni saranno valutate al rientro in Italia, ma la sua presenza per le prossime partite della squadra viola - compresa la sfida contro la Juve - sembra in forte dubbio.
CAPELLO CRITICA IL CALCIO ITALIANO
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