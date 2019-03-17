Piange il mondo del Futsal, è morto il portiere della Nuova Zelanda. Era a pregare nella moschea

Piange anche il mondo del futsal per quanto successo in Nuova Zelanda. L’assurdo assalto terroristico che è costato la vita a 49 persone in due moschee di Christchurch ha colpito anche il calcio a cin...

Piange anche il mondo del futsal per quanto successo in Nuova Zelanda. L’assurdo assalto terroristico che è costato la vita a 49 persone in due moschee di Christchurch ha colpito anche il calcio a cinque locale per la morte di Atta Elayyan. Nato in Kuwait ma ormai neozelandese a tutti gli effetti, il trentatreenne Atta difendeva i pali del Canterbury ed era presenza fissa nella selezione nazionale. Da poco era anche diventato papà, la follia razzista di un assassino ha cancellato tutti i suoi sogni.

Fonte: tiroliberoweb.it