Pezzella: "Vi racconto com'è aspettare Argentina-Brasile dalla Nazionale"

German Pezzella ha parlato a Fox Sports prima di Argentina-Brasile: "Tutti vogliono giocare partite del genere. I brasiliani sono i nostri rivali per eccellenza. Chiunque giocherà darà il massimo. Se...

German Pezzella ha parlato a Fox Sports prima di Argentina-Brasile: "Tutti vogliono giocare partite del genere. I brasiliani sono i nostri rivali per eccellenza. Chiunque giocherà darà il massimo. Se non dovessi giocare, farò sicuramente il tifo dalla panchina per i miei compagni".