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Pezzella: "Vi racconto com'è aspettare Argentina-Brasile dalla Nazionale"

German Pezzella ha parlato a Fox Sports prima di Argentina-Brasile: "Tutti vogliono giocare partite del genere. I brasiliani sono i nostri rivali per eccellenza. Chiunque giocherà darà il massimo. Se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 21:02
Pezzella: "Vi racconto com'è aspettare Argentina-Brasile dalla Nazionale" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
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German Pezzella ha parlato a Fox Sports prima di Argentina-Brasile: "Tutti vogliono giocare partite del genere. I brasiliani sono i nostri rivali per eccellenza. Chiunque giocherà darà il massimo. Se non dovessi giocare, farò sicuramente il tifo dalla panchina per i miei compagni".

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