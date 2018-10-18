Pezzella su Instagram: "Tornato a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando..."
Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram un post con scritto:"Già a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando"...Chiaro riferimento all'impor...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 15:09
Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram un post con scritto:
"Già a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando"...
Chiaro riferimento all'importante sfida di Domenica al Franchi contro il Cagliari alle 18.00.