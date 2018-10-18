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Pezzella su Instagram: "Tornato a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando..."

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram un post con scritto:"Già a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando"...Chiaro riferimento all'impor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 15:09
Pezzella su Instagram: "Tornato a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram un post con scritto:

"Già a casa, pronto ad affrontare ciò che sta arrivando"...

Chiaro riferimento all'importante sfida di Domenica al Franchi contro il Cagliari alle 18.00.

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