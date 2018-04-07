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Pezzella: “Abbiamo sofferto da squadra. Simeone si impegna tanto. Il ruolo del Capitano dopo Davide?”

Il difensore viola German Pezzella al termine di Roma-Fiorentina ha parlato in zona mista. Queste le sue dichiarazioni salienti:“Il Mister ci aveva detto che dovevamo giocare da squadra per vincere e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 21:16
Pezzella: “Abbiamo sofferto da squadra. Simeone si impegna tanto. Il ruolo del Capitano dopo Davide?” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Il difensore viola German Pezzella al termine di Roma-Fiorentina ha parlato in zona mista. Queste le sue dichiarazioni salienti:
“Il Mister ci aveva detto che dovevamo giocare da squadra per vincere e così abbiamo fatto, la Roma è una squadra forte. Nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto, ma lo abbiamo fatto insieme aiutandoci. Pensiamo che lottare su ogni pallone e dare tutto sia l’unico modo per vincere. Io Capitano? Lo faccio quando non c’è Badelj ma da quando Davide non c’è più non c’è bisogno di uno che lo sostituisca. Dobbiamo essere sullo stesso piano. Simeone? Lavora tanto e si impegna al massimo sono contento per lui. Ha fatto partite senza segnare ed era normale che il goal gli mancasse. Adesso come tocca palla fa goal ma è bravo ad allenarsi sempre. Io al mondiale? Darò tutto con la Fiorentina poi si vedrà”.

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