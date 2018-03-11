Pezzella: "Il silenzio dello stadio il momento più difficile della mia vita. Astori ha spinto Hugo al goal"

Il difensore della Fiorentina, German Pezzella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Benevento. Queste le sue dichiarazioni:"E' stata una settimana difficile , sinceramente...

Il difensore della Fiorentina, German Pezzella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Benevento. Queste le sue dichiarazioni:

"E' stata una settimana difficile , sinceramente non ero pronto a giocare dopo quello che è successo ma è stato meglio così, Davide avrebbe voluto che vincessimo per lui. Sul colpo di testa di Hugo è stato Astori a spingerlo in cielo. Vitor ha detto bene: Astori ci ha supportato in tutti i momenti più duri era come un fratello. Vorrei ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino. Tanti tifosi ci hanno supportato in un momento difficile. Per noi non è semplice parlare dell'accaduto. Non si può spiegare le sensazioni vissute nel silenzio dello stadio: il momento più difficile della mia vita e della mia carriera"