Pezzella: "Il primo giallo non c'era, il secondo si. Non siamo contenti del risultato.."

Al termine dalla partita ha parlato il numero 20 della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue parole: "Non siamo contenti del risultato, volevamo vincere..

Al termine dalla partita ha parlato il numero 20 della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue parole: "Non siamo contenti del risultato, volevamo vincere. Abbiamo fatto una buona partita. Non dobbiamo prendere gol come quello che abbiamo subito a fine primo tempo, così come fallire le occasioni che abbiamo avuto. Altro gol preso sui calci piazzati? Noi lavoriamo tutta la settimana per migliorare questo aspetto, ne parlavo poco fa con Astori. Dobbiamo insistere e migliorare giorno per giorno. Rimpianti per la classifica? Uno vuole sempre essere più in alto, è normale. Abbiamo spesso fatto belle partite e non abbiamo vinto. Ora testa al Chievo. Il momento di Simeone? Tutti i centravanti vogliono sempre fare gol, lui deve migliorare. Ci sono momenti difficili nella vita di un attaccante… lui dà tantissimo e noi gli siamo sempre tutti vicino. Il rosso a Milenkovic? E’ difficile parlare dell’arbiro… il primo giallo non è nemmeno fallo. Il secondo forse sì”.