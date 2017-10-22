Pezzella: "Oggi servirà grande intensità contro una squadra affamata di punti"

German Pezzella, difensore argentino in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcuni dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole nel corso del pre partita di Benevento-Fiorentina:...

German Pezzella, difensore argentino in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcuni dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole nel corso del pre partita di Benevento-Fiorentina: "Partita dopo partita cerchiamo l'equilibrio per dare continuità alle cose buone che stiamo facendo. Giochiamola con grande intensità, come se fosse l'ultima. Loro cercheranno di dare la caccia al primo punto".