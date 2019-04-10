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Pezzella lascia anzitempo il centro sportivo. Motivo ancora da verificare

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il Capitano della Fiorentina, German Pezzella avrebbe lasciato anzitempo il centro sportivo. Il motivo? Con ogni probabilità un evento che si svolgerà oggi all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 14:09
Pezzella lascia anzitempo il centro sportivo. Motivo ancora da verificare - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il Capitano della Fiorentina, German Pezzella avrebbe lasciato anzitempo il centro sportivo. Il motivo? Con ogni probabilità un evento che si svolgerà oggi allo Stadio Franchi con alcuni bambini. Seguiranno sviluppi...

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