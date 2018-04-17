Pezzella, arriva il riscatto definitivo: i costi dell'operazione per la Fiorentina
Entro giugno la Fiorentina dovrà risolvere la situazione di German Pezzella, arrivato l'estate scorsa dal Betis Siviglia. Per il riscatto a titolo definitivo la Fiorentina dovrà sborsare circa 10 mili...
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2018 10:15
Entro giugno la Fiorentina dovrà risolvere la situazione di German Pezzella, arrivato l'estate scorsa dal Betis Siviglia. Per il riscatto a titolo definitivo la Fiorentina dovrà sborsare circa 10 milioni di euro e, secondo quanto riporta La Nazione, i viola non dovrebbero rinviare ma acquistare immediatamente il centrale argentino.
La Nazione