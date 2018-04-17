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Pezzella, arriva il riscatto definitivo: i costi dell'operazione per la Fiorentina

Entro giugno la Fiorentina dovrà risolvere la situazione di German Pezzella, arrivato l'estate scorsa dal Betis Siviglia. Per il riscatto a titolo definitivo la Fiorentina dovrà sborsare circa 10 mili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2018 10:15
Pezzella, arriva il riscatto definitivo: i costi dell'operazione per la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Entro giugno la Fiorentina dovrà risolvere la situazione di German Pezzella, arrivato l'estate scorsa dal Betis Siviglia. Per il riscatto a titolo definitivo la Fiorentina dovrà sborsare circa 10 milioni di euro e, secondo quanto riporta La Nazione, i viola non dovrebbero rinviare ma acquistare immediatamente il centrale argentino.

La Nazione

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