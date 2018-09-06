Petizione dei tifosi: "Lasciateci indossare la nostra fascia di capitano. Firenze ne ha bisogno"

Fa sicuramente discutere l'ammonizione a German Pezzella sul mancato utilizzo della nuova fascia di capitano della Lega per la Serie A. Ecco che vi è una petizione in corso (CLICCA QUI PER PARTECIPARE...

Fa sicuramente discutere l'ammonizione a German Pezzella sul mancato utilizzo della nuova fascia di capitano della Lega per la Serie A. Ecco che vi è una petizione in corso (CLICCA QUI PER PARTECIPARE) per far si che venga concesso l'utilizzo alla Fiorentina in memoria di Davide Astori: "Capiamo il bisogno di unificazione della Lega, ma Firenze ha e avrà sempre bisogno di Davide, lasciateci indossare la sua fascia in campo ad ogni battaglia!"