Come abbiamo perso l'Europa? Due punti, su ventuno disponibili, con le piccole

Più che contro le ‘grandi’ – evidenzia La Nazione – è con le ‘piccole’ che ha perso i punti decisivi in chiave Europa. Dalle sconfitte con Chievo, Crotone ed Hellas Verona fino a quelle contro Sassuol...

Più che contro le ‘grandi’ – evidenzia La Nazione – è con le ‘piccole’ che ha perso i punti decisivi in chiave Europa. Dalle sconfitte con Chievo, Crotone ed Hellas Verona fino a quelle contro Sassuolo e Cagliari: due pareggi con la SPAL, tra andata e ritorno, che sommati fanno due punti conquistati sui ventuno a disposizione.