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Come abbiamo perso l'Europa? Due punti, su ventuno disponibili, con le piccole

Più che contro le ‘grandi’ – evidenzia La Nazione – è con le ‘piccole’ che ha perso i punti decisivi in chiave Europa. Dalle sconfitte con Chievo, Crotone ed Hellas Verona fino a quelle contro Sassuol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 10:09
Come abbiamo perso l'Europa? Due punti, su ventuno disponibili, con le piccole - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Goal Cagliari
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Goal Cagliari
Rassegna Stampa
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Più che contro le ‘grandi’ – evidenzia La Nazione – è con le ‘piccole’ che ha perso i punti decisivi in chiave Europa. Dalle sconfitte con ChievoCrotone ed Hellas Verona fino a quelle contro Sassuolo e Cagliari: due pareggi con la SPAL, tra andata e ritorno, che sommati fanno due punti conquistati sui ventuno a disposizione.

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