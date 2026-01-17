Perini saluta Commisso: “Addio Presidente, trasmettevi entusiasmo e passione ai più giovani”

L’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini ha voluto salutare sul proprio profilo Instagram il presidente Rocco Commisso: “Addio Presidente. Di lui desidero ricordare in particolare la volontà di trasmettere ai più giovani entusiasmo, passione e desiderio di migliorarsi, valori che hanno guidato il suo impegno umano, lavorativo e sportivo”.



“Alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, ai familiari, alla società viola e a tutta la comunità fiorentina va il mio più sincero cordoglio”.

