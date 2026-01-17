17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:18

Perini saluta Commisso: "Addio Presidente, trasmettevi entusiasmo e passione ai più giovani"

Perini saluta Commisso: “Addio Presidente, trasmettevi entusiasmo e passione ai più giovani”

Redazione

17 Gennaio · 13:54

Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 13:54

Letizia Perini ha voluto ricordare sui propri profili social il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso

L’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini ha voluto salutare sul proprio profilo Instagram il presidente Rocco Commisso: Addio Presidente. Di lui desidero ricordare in particolare la volontà di trasmettere ai più giovani entusiasmo, passione e desiderio di migliorarsi, valori che hanno guidato il suo impegno umano, lavorativo e sportivo”.

“Alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, ai familiari, alla società viola e a tutta la comunità fiorentina va il mio più sincero cordoglio”.

 

 

