Perini: "Il cronoprogramma del Franchi termina per la stagione 2029-2030, con o senza la Fiorentina"

L'Assessora dello Sport Letizia Perini è intervenuta durante il Consiglio Comunale, rispondendo alle domande sulla questione stadio

Ecco le parole dell'Assessora dello sport, Letizia Perini durante il Consiglio Comunale tenutosi nel pomeriggio: "Le tempistiche osservando le scansioni temporali indicati dal cronoprogramma vigente non cambiano sia che la Fiorentina intervenga con i propri fondi sia che il suo intervento non avvenga.

Con la delibera della giunta del 24 luglio 2026, l'amministrazione ha assunto gli indirizzi anche eventualmente con un percorso autonomo e questo è stato spiegato più volte anche nei mesi successivi ed è stato ribadito anche una volta che è stata presentata la proposta della Fiorentina, il cronoprogramma non cambia, il termine è previsto per la stagione 2029-2030.

Inoltre non c'è stato un aumento dei costi, le operazioni che erano previste nel secondo lotto sono state anticipate al primo lotto, per cui i soldi non cambiano, si parla di un anticipo di 3 milioni circa di lavorazioni.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini del procedimento e deferimento del 12 ottobre 2026, è avvenuto in quanto la Fiorentina ha presentato un ultimo progetto e abbiamo applicato l'art 2 della l.241/1990".