Perinetti: "Oscar del mercato alla Fiorentina, soprattutto per aver affidato la Primavera ad Andreazzoli"

Queste le parole di Giorgio Perinetti che poi ricorda anche Franco Baresi: "Un ragazzo fortissimo e di grandi prospettive che poi ha mantenuto"

“Baresi? Un grave lutto per il calcio italiano, l’identità del calcio difensivo e ha ragione Capello quando dice che gli andrebbe riconosciuto un pallone d’oro alla memoria. Di lui ho il ricordo di averlo visto al Torneo di Lanciano, un ragazzo fortissimo e di grandi prospettive che poi ha mantenuto”. Così a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti ricorda Franco Baresi.

Si muove il mercato, direttore… “Finalmente sembra muoversi. Vediamo Juve e Roma attive, darei l’oscar del mercato al Como e alla Fiorentina sopratutto non tanto per le operazioni di calciomercato ma per aver affidato i giovani della Primavera ad un ottimo allenatore esperto come Andreazzoli”.

L’Italia invece riparte da Mancini e Ranieri. “Ranieri e Mancini sono due personaggi straordinari. Sarebbe stata intrigante l’accoppiata Maldini-Leonardo, sembrava che avessero un piano interessante in ottica futura”

A Cagliari è scoppiato il caso Esposito. “Diatribe che nascono e certamente sono eclatanti. Le dichiarazioni sono forti, vedremo le reazioni. A differenza di Zaniolo qui credo che si vada verso l’addio”.

Lo scrive TMW