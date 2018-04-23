Ecco perchè DV parla di più soldi a disposizione della squadra e di maggiori introiti
Dopo la partita al Mapei DV ha espresso dei concetti importanti. Concetti come “maggiori introiti” e anche “più soldi a disposizione” che fanno capire che la situazione è destinata a cambiare. Da dove...
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2018 10:54
Dopo la partita al Mapei DV ha espresso dei concetti importanti. Concetti come “maggiori introiti” e anche “più soldi a disposizione” che fanno capire che la situazione è destinata a cambiare. Da dove nascono questi concetti? Secondo Tuttosport in primo luogo sono effetto dell'aumento dei diritti TV oltre ai 60 milioni di euro.
Senza dimenticare il fatto che i conti sono stati ripianati. Questi soldi legittimano i pensieri dei tifosi che si aspettano un’ottima campagna di rafforzamento e un aumento del monte ingaggi.