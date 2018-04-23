Ecco perchè DV parla di più soldi a disposizione della squadra e di maggiori introiti

Dopo la partita al Mapei DV ha espresso dei concetti importanti. Concetti come “maggiori introiti” e anche “più soldi a disposizione” che fanno capire che la situazione è destinata a cambiare. Da dove...

A cura di Redazione Labaroviola 23 aprile 2018 10:54

Condividi