Percassi: "Barone? Fiorentina ha apprezzato il nostro comportamento. Spero che stemperi gli animi"

Durante l'intervista concessa all'Eco di Bergamo, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, è tornato a parlare delle scomparsa di Joe Barone e non solo: "Barone? La Fiorentina ha apprez...

Durante l'intervista concessa all'Eco di Bergamo, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, è tornato a parlare delle scomparsa di Joe Barone e non solo: "Barone? La Fiorentina ha apprezzato il nostro comportamento di quella domenica. L'Atalanta si distingue sempre. Speriamo che quello che è successo stemperi un po' gli animi in vista delle semifinali. Calendario? Noi e la Fiorentina giochiamo tante partite e siamo contenti. Vedremo quando la recupereremo, dipende dal nostro percorso in Europa".

OLTRE ALLA SENTENZA DA VERGOGNA, ANCHE LA BEFFA: IL NAPOLI NON PUÒ FARE RICORSO CONTRO ACERBI. IL MOTIVO

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