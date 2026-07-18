Per Oulai contratto di 5 anni con un ingaggio di 1,8 milioni netti a stagione a salire. I dettagli dell'accordo

Tutti i dettagli economici dell'ultimo acquisto della Fiorentina, Oulai dal Trabzonspor

Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina, il classe 2006 è arrivato nella notte a Firenze ed ha svolto questa mattina le visite mediche con la società viola. Per il centrocampista della Costa d'Avorio un contratto di 5 anni a 1,8 milioni netti a stagione per 5 anni. Al club turco invece 25 milioni più 4 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale della società viola