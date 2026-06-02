Per Grosso alla Fiorentina contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Prima la firma, poi il mercato

Iniziato il conto alla rovescia per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina

Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Su questo non ci sono dubbi, visto che la quadra tra il club viola e l'allenatore è già stata trovata e l'accordo farà sì che il tecnico firmi un contratto biennale, ovvero fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Questione di ore, al massimo qualche giorno, e l'ex terzino campione del mondo nel 2006 con la nostra Nazionale arriverà a Firenze per firmare con la Fiorentina e iniziare a programmare il prossimo campionato insieme al direttore sportivo Fabio Paratici.

Manca ancora un passaggio prima che l'allenatore possa diventare ufficialmente il sostituto di Paolo Vanoli nel capoluogo toscano, ovvero la risoluzione del suo attuale contratto con il Sassuolo. Grosso incontrerà la società neroverde nella giornata di giovedì e sarà quello il momento in cui le parti si diranno addio attraverso un accordo che libererà il tecnico, che sarà poi libero di firmare con la Fiorentina. Il mercato sarà difficile.

Dopo l'annuncio, come detto, Fabio Grosso programmerà la prossima stagione insieme a Paratici e i due faranno anche un primo punto sul calciomercato. Un mercato che per la Fiorentina non sarà semplice, visto che saranno diversi i calciatori da acquistare per il 4-3-3 del neo allenatore, con il budget che però non sarà così elevato. Ecco perché saranno fondamentali anche le cessioni, con tecnico e dirigenza che dovranno capire quali saranno i giocatori da mettere in uscita. Lo scrive TMW