Per Dragusin alla Fiorentina l’obbligo di riscatto di 17,5 milioni scatterà dopo 22 partite giocate

La Fiorentina sta chiudendo il secondo colpo in entrata, si tratta di Dragusin dal Tottenham

La Fiorentina ha definito il suo secondo acquisto di questa sessione di mercato ed è pronta ad accogliere Radu Dragusin. Il difensore centrale di proprietà del Tottenham è ormai a un passo dal trasferimento a Firenze, dopo un'esperienza a Londra condizionata soprattutto dagli infortuni, che non gli hanno permesso di imporsi con continuità e conquistare i tifosi degli Spurs.L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Quest'ultimo scatterà al raggiungimento di una specifica condizione: almeno 22 presenze ufficiali con la maglia della Fiorentina nel corso della stagione.Al raggiungimento di tale traguardo, il club viola verserà al Tottenham i 17,5 milioni di euro concordati per l'acquisto a titolo definitivo del classe 2002. Dragusin ha già dato il proprio assenso al trasferimento e, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, avrebbe respinto anche altre proposte, tra cui quella del Fenerbahçe, scegliendo di sposare il progetto della Fiorentina.