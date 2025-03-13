'Pepito' Rossi: "Commisso ha perso entusiasmo per la troppa burocrazia in Italia. Kean attaccante vero"

Intervistato da Numero Diez, l’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe 'Pepito' Rossi ha parlato di Commisso e Moise Kean in particolar modo, concentrandosi sulle prospettive future della società viol...

Intervistato da Numero Diez, l’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe 'Pepito' Rossi ha parlato di Commisso e Moise Kean in particolar modo, concentrandosi sulle prospettive future della società viola e su quelle dell'attaccante azzurro.

"Si vede che Commisso ha voglia di fare e di spendere per rendere la Fiorentina grande. Purtroppo ha trovato dei momenti dove la burocrazia gli ha tolto un po' dell'entusiasmo che aveva all'inizio. Ci sta, quando si ha voglia di fare le cose per bene e aiutare la squadre. Se trovi qualche intoppo è sempre un piccolo dispiacere. Però il mondo del calcio italiano è questo, bisogna accettarlo e capire come muoversi al suo interno. Credo che lui si stiamuovendo in sintonia alla città e speriamo che questo continui per tanto tempo”.

"Kean sta facendo un gran campionato, sono davvero contento che la viola abbia ritrovato il vero numero 9. Per diventare bandiera ci vuole continuità, adesso speriamo che possa tornare al gol. Se riesce a ritrovarsi può essere decisivo ancora, soprattutto in questo finale di campionato molto difficile. Dovrà essere continuo nel lavoro per diventare la bandiera della Fiorentina. Per adesso lo ha fatto, mancano due mesi per trovare gol importanti che possano regalare le vittorie che servono per gli obiettivi fissati dalla Fiorentina”.