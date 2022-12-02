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Pellissier avverte Italiano: ''Firenze è una piazza diversa dalle altre, qui non puoi sbagliare''

Vincenzo Italiano riceve un avvertimento da parte del suo ex compagno al ChievoVerona e amico Sergio Pellissier.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 18:56
Pellissier avverte Italiano: ''Firenze è una piazza diversa dalle altre, qui non puoi sbagliare'' - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vincenzo Italiano (allenatore ACF Fiorentina)

Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, Sergio Pellissier ha voluto commentare l'andamento della Fiorentina, guidata dal suo ex compagno di squadra Vincenzo Italiano:

''Se Italiano ha carattere e esperienza? Il carattere sicuramente, l'esperienza te la conquisti con gli anni. Adesso è solo il terzo anno di Serie A ed indubbiamente non è semplice. Firenze non è una piazza semplice da gestire, il tifoso fiorentino è veramente molto molto appassionato di calcio, ci tiene particolarmente e ama che la società e la squadra diano il massimo e facciano sempre bene. Purtroppo però bisogna adattarsi alla rosa che si ha a disposizione e quella di Italiano è importante, ma molto giovane. I giovani non sempre rendono al 100%, a volte danno il 150%, a volte il 50%. A lui va data la possibilità di lavorare, gli piace vincere, vuole giocare, non si accontenta del pari e questo lo porta a fare partite straordinarie dove mette sotto squadre importanti, mentre altre volte perde contro squadre più scarse. Questo nel calcio succede, solo che a Firenze non ti danno la possibilità di aspettare e quindi devi essere veramente forte ed avere una personalità grande per riuscire a costruire qualcosa in quell'ambiente, che è comunque fantastico. Quando le cose vanno bene sono veramente il dodicesimo uomo in campo.''

FIORENTINA PRESENTE ALL'ASSEMBLEA DI LEGA

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