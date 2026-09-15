Pellegrino: "Vogliamo lasciarci alle spalle il momento buio e continuare a crescere ogni giorno"

Il commento di Mateo Pellegrino a Mediaset dopo la vittoria contro il Pisa

Mateo Pellegrino continua a lasciare il segno con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole dopo il derby di Coppa Italia:

"Cerco sempre di dare il massimo e lasciare tutto quello che ho in campo. Per fortuna sono riuscito a segnare anche oggi. Sono felice per la vittoria e per Oulai, che ha disputato una grande partita. Sono contento per tutti noi: abbiamo superato il turno ed è questo ciò che conta di più.

Vogliamo metterci alle spalle questo momento difficile e continuare a crescere giorno dopo giorno. Sono due vittorie consecutive importanti. Dobbiamo costruire le nostre basi sul sacrificio e sul lavoro, perché non possono mai mancare. Possiamo migliorare anche nel gioco e nella gestione del pallone. La cosa più importante è avere la voglia di imparare: la Fiorentina vuole crescere e fare sempre di più".