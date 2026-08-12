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Pellegrino vede viola, Ceccarini: “Domani in città per le visite"

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha riportato un aggiornamento su Mateo Pellegrino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 16:59
Pellegrino vede viola, Ceccarini: “Domani in città per le visite" -
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Arrivano importanti novità sul fronte Pellegrino. L’attaccante è ormai prossimo al trasferimento in viola e a diventare un nuovo elemento della rosa.

Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini sul suo profilo X, siamo agli ultimi dettagli. Domani il giocatore dovrebbe già svolgere le visite mediche.

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