Pellegrino: "Oggi si è vista la voglia di vincere che nelle scorse partite era mancata"
Al termine della partita Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2026 23:16
Non solo Mastantuono, anche Pellegrino ha messo la firma sulla vittoria della Fiorentina. Ecco le sue parole al termine della gara:
"Sono contento, oggi abbiamo fatto molto bene. Si è vista la voglia di vincere, che nelle scorse partite era mancata. Io e Mastantuono da argentini offriremo una grigliata al viola park".