Pellegrino: "Oggi si è vista la voglia di vincere che nelle scorse partite era mancata"

Al termine della partita Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN

Non solo Mastantuono, anche Pellegrino ha messo la firma sulla vittoria della Fiorentina. Ecco le sue parole al termine della gara:

"Sono contento, oggi abbiamo fatto molto bene. Si è vista la voglia di vincere, che nelle scorse partite era mancata. Io e Mastantuono da argentini offriremo una grigliata al viola park".