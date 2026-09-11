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Pellegrino: "Oggi si è vista la voglia di vincere che nelle scorse partite era mancata"

Al termine della partita Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2026 23:16
Pellegrino: "Oggi si è vista la voglia di vincere che nelle scorse partite era mancata" -
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Non solo Mastantuono, anche Pellegrino ha messo la firma sulla vittoria della Fiorentina. Ecco le sue parole al termine della gara:

"Sono contento, oggi abbiamo fatto molto bene. Si è vista la voglia di vincere, che nelle scorse partite era mancata. Io e Mastantuono da argentini offriremo una grigliata al viola park".

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