Pellegrino: "Non possiamo reagire solo dopo episodi come il gol annullato. Ora solo lavoro"

"Ognuno deve pensare a ciò che può fare meglio per uscire da questo momento"

Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Mateo Pellegrino, ai canali ufficiali del club nel post partita della sconfitta di Udine:

"Non è un momento che vogliamo vivere, ma è la realtà. Ognuno deve pensare a ciò che può fare meglio per uscire da questo momento perché i tifosi non se lo meritano, quelli che lavorano nella Fiorentina neanche. Ora solo lavoro e testa alta per uscirne.

Cosa è mancato? L'approccio non è stato sbagliato, la palla l'abbiamo avuta. E' mancato un po' di coraggio per entrare nell'area e avere più occasioni. Negli ultimi 20 minuti abbiamo rischiato un po' di più in avanti, ma non c'è bisogno di un episodio come il gol annullato per reagire.

La prossima? Abbiamo il tempo per preparare la partita con il Cagliari. Giochiamo in casa e proveremo a vincerla come per tutte le altre partite. Ora recuperiamo e pensiamo a lavorare."