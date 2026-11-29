Pellegrino: "Non ho giocato bene, bisogna fare meglio di così perchè dobbiamo uscire da questo momento"

L'attaccante viola è deluso dopo la sconfitta di Udine di oggi

Ai microfoni di DAZN, l’attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha commentato così la deludente sconfitta per 1-0 rimediata sul campo dell’Udinese:

"Ci è mancato qualcosa: a mio avviso l’atteggiamento iniziale è stato corretto, poi però abbiamo commesso un errore in occasione della rete subita e non siamo stati in grado di rimettere in equilibrio il match. Sono convinto che possiamo esprimerci su livelli migliori e produrre un maggior numero di palle gol.

Come affrontiamo questo momento? È complicato, perché siamo consapevoli che la nostra posizione non è positiva e non vogliamo trovarci in questa condizione; di conseguenza la settimana di allenamenti si fa pesante, ma abbiamo il dovere di insistere con il lavoro per ripartire.

Il mio ruolo in campo? Consiste nel far respirare la squadra, aiutare i compagni a risalire il campo e fungere da riferimento offensivo. Non sono soddisfatto della mia prestazione personale, tuttavia se tre difensori e il regista avversario stringono la marcatura su di me, si aprono varchi utili per sviluppare la manovra. Dovrò rivedere la gara con maggiore lucidità".